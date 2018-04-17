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Анита Луценко прокомментировала уход из шоу "Зважені та щасливі"

Анита Луценко
15:21 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: "Я знаю, чего хочу в ближайшее время", – призналась Анита.

Известный фитнес-тренер Анита Луценко, которая сейчас находится в США, на странице в Instagram рассказала о том, что покидает телешоу "Зважені та щасливі". По словам Луценко, за время работы на проекте она выучила украинский язык и прочла горы книг.

"Пришло время перевернуть страницу! Финишировали мои 7 лет в проекте "Зважені та щасливі" тренер, ведущая – это было невероятно! Интересно, развивающе, с эмоциями от 10 до -10 баллов. Тонны прочитанных книг про похудение, литры слез и сотни восторженных криков, курс диетологии от Светланы Фус (с каждым годом все больше убеждаюсь, что она номер один, просто без модного маркетинга), выучила украинский язык, знакомство со всеми толстячками и съемочной группой. Я стала другой! Как минимум старше. Я абсолютно счастлива! Мечты сбываются, если прилагать усилия или хотя бы точно знать чего хочешь, я знаю, чего хочу в ближайшее время! И это новое! В моем списке желаний еще много пунктов", – поделилась Анита.

Телеканал СТБ уже приступил к съемкам восьмого сезона самого весомого шоу страны "Зважені та щасливі".

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Новости шоу бизнеса, Анита Луценко, Зважені та щасливі, Знаменитость, СТБ, Уход из шоу, Фитнес-тренер, Шоу.
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