Памела Андерсон призналась, кому обязана своей карьерой в Playboy

Знаменитая актриса и фотомодель Памела Андерсон прославилась благодаря эротическим фотосессиям в культовом мужском издании Playboy.

Актриса Памела Андерсон получила мировую известность, когда она появилась на обложке Playboy в октябре 1989 года. После успешной фотосессии девушку пригласили переехать жить в Лос-Анджелес, чтобы продолжить карьеру в области моделинга.

Недавно Памела Андерсон в интервью рассказала, что никогда не думала о том, что сможет стать секс-символом. По словам звезды, на первую откровенную фотосессию ее уговорила именно мать Кэрол, которая уже в юные годы видела свою дочь в большом городе. Андерсон утверждает, что именно мать убедила ее появиться в журнале Playboy.