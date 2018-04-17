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Памела Андерсон призналась, кому обязана своей карьерой в Playboy

Памела Андерсон
22:28 Сегодня Телеграф
vistanews.ru
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Знаменитость призналась, что звездной карьерой в Playboy обязана своей матери.

Знаменитая актриса и фотомодель Памела Андерсон прославилась благодаря эротическим фотосессиям в культовом мужском издании Playboy. 

Актриса Памела Андерсон получила мировую известность, когда она появилась на обложке Playboy в октябре 1989 года. После успешной фотосессии девушку пригласили переехать жить в Лос-Анджелес, чтобы продолжить карьеру в области моделинга.

Недавно Памела Андерсон в интервью рассказала, что никогда не думала о том, что сможет стать секс-символом. По словам звезды, на первую откровенную фотосессию ее уговорила именно мать Кэрол, которая уже в юные годы видела свою дочь в большом городе. Андерсон утверждает, что именно мать убедила ее появиться в журнале Playboy.

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Новости шоу бизнеса, Playboy, Актриса Памела Андерсон, Звезды Playboy, Памела Андерсон.
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