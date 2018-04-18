Журнал

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 18.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: От ямочного к капитальному ремонту: на дороги дали рекордные деньги
От ямочного к капитальному ремонту: на дороги дали рекордные деньги
Новости: Кабмин собирается отменить желтый свет светофора
Кабмин собирается отменить желтый свет светофора
Новости: Гримм поделился мнением о нынешнем формате УПЛ
Гримм поделился мнением о нынешнем формате УПЛ
Новости: В США начали процесс клонирования мамонта
В США начали процесс клонирования мамонта
X

Анджелина Джоли показала, как управляет самолетом (Видео)

Анджелина Джоли
15:40 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Звезда показала свои умения управлять самолетом.

Голливудская киноактриса Анджелина Джоли приняла участие в съемках документального фильма "Зеленая планета королевы" (The Queen's Green Planet), посвященного проекту Елизаветы II по сохранению леса. Там звезда показала свои умения управлять самолетом.

Киноактриса в видеоролике умело демонстрирует, как не только умеет управлять самолетом, но и сажать его на трассу.

"Здесь так красиво. Мне кажется, это самое красивое место на земле", – прокомментировала Анджелина.

Звезда добавила, что заботиться о климате сегодня как никогда.

Изменение климата в последние десятилетия очень заметно. Это, в свою очередь, влияет на природу пустынь – они начинают увеличиваться. Я люблю пустыни, но не хочу, чтобы они расширялись таким образом, – добавила Джоли.

Документальный фильм о королеве Елизавете II "Зеленая планета королевы" (The Queen's Green Planet) уже появился на YouTube. В нем можно просмотреть полный фрагмент интервью с Анджелиной Джоли (с 31:25 ч).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Анджелина Джоли, Видео, Елизавета II, Самолет, Твиттер, Управление самолетом.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Бывшего мужа Дженнифер Энистон заметили в компании молодой актрисы Прощай, детство: художник изобразил диснеевских принцесс на обложке Playboy (Фото) Живые эмоции на снимках (Фото)

Последние новости

Как выглядит типичная внешность украинцев разных регионов страны (Фото) Генерал США опасается российского гиперзвукового оружия Снимки причудливых животных, о существовании которых вы не догадывались (Фото)
Сегодня читают
01 Стала известна дата первого полета крупнейшего в мире самолета (Видео)
02 В Кремле отмечают возобновление контактов Путина и лидеров стран ЕС
03 Кубок Украины: ряд футболистов "Динамо" пропустят игру 1/2 финала
04 Спортивный директор "Шальке": У Коноплянки есть один большой недостаток
05 Цирк приехал: Ломаченко устроил выступление на тренировке (Видео)
Новости сегодня
15:45 Украина увеличила агроэкспорт в ЕС почти на 30%
15:44 "Барселона" не проигрывает в чемпионате 40 матчей подряд
15:39 Ученые показали ядерный взрыв у Белого дома (Видео)
15:35 Головкин может потерять пояс IBF
15:30 Мать, убившую дочь топором, признали невменяемой
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Кабмин Азербайджана ушел в отставку
Кабмин Азербайджана ушел в отставку
Новости: Верховная Рада рассмотрит проект об автокефальной церкви
Верховная Рада рассмотрит проект об автокефальной церкви
Новости: Правительство одобрило даты ряда праздников
Правительство одобрило даты ряда праздников
Новости: ВДВ Украины переименовали в ДШВ
ВДВ Украины переименовали в ДШВ
Добавить комментарий
0