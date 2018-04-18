Анджелина Джоли показала, как управляет самолетом (Видео)

Голливудская киноактриса Анджелина Джоли приняла участие в съемках документального фильма "Зеленая планета королевы" (The Queen's Green Planet), посвященного проекту Елизаветы II по сохранению леса. Там звезда показала свои умения управлять самолетом.

Киноактриса в видеоролике умело демонстрирует, как не только умеет управлять самолетом, но и сажать его на трассу.

"Здесь так красиво. Мне кажется, это самое красивое место на земле", – прокомментировала Анджелина.

Звезда добавила, что заботиться о климате сегодня как никогда.

Изменение климата в последние десятилетия очень заметно. Это, в свою очередь, влияет на природу пустынь – они начинают увеличиваться. Я люблю пустыни, но не хочу, чтобы они расширялись таким образом, – добавила Джоли.

Документальный фильм о королеве Елизавете II "Зеленая планета королевы" (The Queen's Green Planet) уже появился на YouTube. В нем можно просмотреть полный фрагмент интервью с Анджелиной Джоли (с 31:25 ч).