Анджелина Джоли показала, как управляет самолетом (Видео)
Новости шоу бизнеса: Звезда показала свои умения управлять самолетом.
Голливудская киноактриса Анджелина Джоли приняла участие в съемках документального фильма "Зеленая планета королевы" (The Queen's Green Planet), посвященного проекту Елизаветы II по сохранению леса. Там звезда показала свои умения управлять самолетом.
Киноактриса в видеоролике умело демонстрирует, как не только умеет управлять самолетом, но и сажать его на трассу.
"Здесь так красиво. Мне кажется, это самое красивое место на земле", – прокомментировала Анджелина.
Звезда добавила, что заботиться о климате сегодня как никогда.
Изменение климата в последние десятилетия очень заметно. Это, в свою очередь, влияет на природу пустынь – они начинают увеличиваться. Я люблю пустыни, но не хочу, чтобы они расширялись таким образом, – добавила Джоли.
And #Angelinajolie lands the plane pic.twitter.com/fIehBbgeTC
— AJ (@angeltresjolie) 17 апреля 2018 г.
Документальный фильм о королеве Елизавете II "Зеленая планета королевы" (The Queen's Green Planet) уже появился на YouTube. В нем можно просмотреть полный фрагмент интервью с Анджелиной Джоли (с 31:25 ч).