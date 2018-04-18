Регина Тодоренко показала, как проводит отдых с родителями

Глядя на суперактивную Регину Тодоренко, можно подумать — как она все успевает: съемки в нескольких проектах, выход новой песни, светские мероприятия и модные показы. Но даже при столь загруженном графике звезда находит время, чтобы побыть с родными.

За годы работы в трэвел-шоу "Орел и Решка" Регина Тодоренко не раз говорила, как сильно скучает по своей семье. Поэтому теперь решила совместить приятное с полезным. В перерывах между съемками нового проекта телеведущая Регина Тодоренко проводит время со своими родителями: мамой Ириной и папой Петром. Сейчас Регина по работе находится в Палермо (Италия), а в свободное время радует родителей совместными прогулками по достопримечательностям и вкусным заведениям. И мама Регины поделилась с нами эмоциями от путешествия:

"Ходили по старинным узким улочкам Сицилии, ели вкуснейшую пиццу, хамон, сыры, пили капучино, посетили собор, где все стены внутри исписаны фресками. Были на набережной, где можно выйти на яхте в море. Были в ресторане, в котором блюда готовят прямо в твоем присутствии, ели суп с морепродуктами и весело проводили время."

Время, проведенное с родными, дорогого стоит. И мы уверены, это путешествие запомнится всем самыми радостными эмоциями и впечатлениями.