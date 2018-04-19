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Крис Прэтт рассказал об разводе с Анной Фэрис

Крис Прэтт
11:13 Сегодня Телеграф
beztabu.net

Новости шоу бизнеса: Крис Прэтт решил впервые после развода прокомментировать свои новые отношения с Анной Фэрис, и свои чувства по поводу развода.

Крис Прэтт и Анна Фэрис заявили о своем расставании в августе 2017 года. Поклонники пары пришли в ужас и долго не могли поверить в это событие.

По словам экс-супругов, им удалось сохранить дружеские отношения ради их маленького сына. На днях Крис принял участие в съемках для журнала Entertainment Weekly и прокомментировал развод с женой.

"Развод – это отстойно! Но в конце концов, у нас есть замечательный сын, а у него – двое любящих родителя. И да, мы нашли способ остаться друзьями, которые до сих пор любят друг друга", - рассказал он.

Напомним, что роман между Анной Фэрис и Крисом Прэттом завязался на съемочной площадке фильма "Отвези меня домой" в 2007 году. Спустя два года влюбленные поженились, а в 2012 году у них родился сын Джек.

После расставания с мужем Анна закрутила роман с с оператором-постановщиком Майклом Барреттом. А Крису приписывали отношения уже с несколькими девушками.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Актеры, Анна Фэрис, Крис Прэтт, Отношения, Развод.
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