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Шарлиз Терон рассказала, как мучительно худела

Шарлиз Терон
11:30 Сегодня Телеграф
www.unian.net
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Актриса Шарлиз Терон набрала вес ради роди в фильме "Талли".

Голливудской актрисе Шарлиз Терон для роли многодетной матери в фильме "Талли" пришлось набрать вес. "Я набрала 20 с лишним килограммов. У меня началась депрессия. Впервые в жизни я ела так много переработанных продуктов и сахара. Сниматься в этом фильме было не слишком весело для меня", - поделилась актриса с ET.

В фильме Терон сыграла мать троих детей. "Первые три недели были достаточно веселыми. Я была словно ребенок в кондитерской. Я завтракала фастфудом и выпивала два молочных коктейля. Но потом это перестало быть таким забавным. Есть стало моей работой. Я даже ставила будильник, чтобы проснуться среди ночи и поесть, так как мне нужно было поддерживать вес. Я вставала в два часа ночи и съедала тарелку холодных макарон с сыром, которая стояла около моей кровати", - вспоминает звезда.

Шарлиз села на жесткую диету, начала регулярно заниматься в спортзале. Увы, результаты всех усилий ее жестоко разочаровывали. Актриса набирала вес в течение трех с половиной месяцев.

А вот на то, чтобы сбросить его, у звезды ушло полтора года и это были "адские мучения". По словам актрисы, утешил ее доктор: "Просто не стоит забывать, что обмен веществ в 42 года у вас уже совсем не тот, что был в 27 лет!". К счастью, он оказался прав.

Однако возвращение к прежней форме заняло у Шарлиз целых полтора года.

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Новости шоу бизнеса, Актриса, Вес, Похудение, Роль, Талли, Шарлиз Терон.
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