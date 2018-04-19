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Пинк получила звание самой красивой женщины мира

Пинк
13:32 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Певица Пинк стала самой красивой женщиной мира по версии журнала People.

Американский журнал People, который ежегодно выпускает специальный номер "Самые красивые", назвал самую красивую женщину мира. В этом году этого звания удостоилась 38-летняя певица Алиша Бет Мур, известная под сценическим псевдонимом Пинк. Она вместе со своими двумя детьми украсила обложку издания.

На данный момент Пинк дает концерты в рамках тура в поддержку альбома Beautiful Trauma и воспитывает дочь Уиллоу Сайдж 6,5 лет и сына Джеймсона Муна 15 месяцев.

В ходе интервью изданию певица поделилась особенностями воспитания детей. "Проблема воспитания детей заключается в том, что вы никогда не можете предугадать, сработает ли то, что вы делаете, или нет. Порой меня полностью обескураживает ситуация, когда в моей голове решение проблемы выглядит идеально, но дочь смотрит на меня с недоумением", - заявила Пинк.

Она также добавила, что считает свое детство счастливым, несмотря на то, что ее отец и мать все время работали, а она все время проводила с братом, гуляя в лесу. Со своими же детьми Пинк старается наладить более теплые отношения, считая, что главное – дать им понять, что они могут положиться на родителей.

"Мне нравится, что наше восприятие красоты перевернулось с ног на голову. Красивым можно быть и внешне, и внутренне, с разными оттенками и размерами. Красота – она в том, какой вы ее видите для себя", - добавила она.

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Новости шоу бизнеса, People, Журнал, Певица, Пинк, Самая красивая женщина мира.
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