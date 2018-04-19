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Робби Уильямс сделал собственный портрет на своем теле

Робби Уильямс
14:55 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Многие поклонники уверены, что это не он, и фото подделка.

Знаменитый британский певец и бывший солист группы "Take That" Робби Уильямс известен не только своими песнями, но и довольно экстравагантным поведением и заводным характером.

У певца достаточно много татуировок и похоже, что на этот раз он решил пополнить свою "коллекцию" еще одной – в виде собственного портрета. "Ах ох", – кратко подписал снимок Уильямс.

В комментариях поклонники музыканта разделились на два лагеря: одни уверяют, что тату –это лишь подделка и повод для эпатажа публики, другие верят, что рисунок настоящий и для Робби сделать такое тату – раз плюнуть.

"Делай, что хочешь! Подделка или нет, люди имеют право делать то, что хотят. Судить и критиковать могут все, но они лишь отвлекаются от собственных проблем. Тебе очень идет, Робби!", – написала в комментариях одна из поклонниц певца.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Подделка, Портрет, Робби Уильямс, Тату, Фото.
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