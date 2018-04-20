Эти девушки и юноши могут позволить себе то, о чем только могут мечтать остальной мир.

Сингапур был признан самым дорогим городом мира. Но это никак не мешает золотой молодежи во всю развлекаться. Мы в Интересно знать покажем, как живут дети самых богатых людей самой богатой страны. У них даже есть своя страничка в Instagram — Rich Kids Of Singapore, на которой публикуются снимки самой богатой молодежи республики. Эти девушки и юноши могут позволить себе то, о чем только могут мечтать остальной мир.