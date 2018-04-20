В сети появилось первое фото дочки Джорджа и Амаль Клуни

Амаль Клуни родила Джорджу двойняшек, Эллу и Александра, еще в июне прошлого года. До сих пор родители нигде не показывали фотографии своих первенцев.

Все, что удавалось поймать журналистам - это фотографии колясок, в которых не видно малышей. Однако, этот раз стал исключением. В сети появился снимок, на котором очень хорошо видно лицо дочки звездной пары.

Папарацци удалось поймать Амаль, когда она вместе со своей матерью Барией Аламуддин и 10-месячной Эллой в руках покидала свой таунхаус в Нью-Йорке. К сожалению, сына Александра с ними не было.

Родители, хоть и не показывали деток, но часто вспоминали о них в интервью. Так, Джордж Клуни говорил:

"Элла очень изящна, у нее большие красивые глаза, и вообще она похожа на Амаль. Александр крупнее сестры. Он смеется громче всех в комнате, это всегда вызывает у меня улыбку".