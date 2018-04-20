Хью Дэнси и Клэр Дэйнс во второй раз станут родителями

Остались еще в Голливуде парочки, чей брак не находится под угрозой распада. Хью Дэнси и Клэр Дэйнс, которые вместе уже много лет, готовятся стать родителями во второй раз. Об этом рассказала сама Клэр во время шоу Говарда Стерна.

Актриса призналась, что находится на втором триместре, однако пол будущего ребенка называть не стала. Быть может, пара еще не знает, кто у них будет, а может, они хотят оставить этой тайной для поклонников.

Беременность стала для супругов запланированной, Дэйнс не раз признавалась ранее, что они хотят еще детей. Напомним, у пары есть сын Сайрус, который родился в 2012 году.

Клэр и Хью вместе с 2006 года и женаты с 2009. Они являются образцовой парой для многих поклонников, ведь Хью и Клэр ни разу не были замечены в скандалах и до сих пор нежно любят друг друга.