https://telegraf.com.ua/files/2018/04/paris-hilton-chris-zylka-flaunt-pda-at-oscars-party-04-150x90.jpg Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4020538-peris-hilton-opredelilas-s-mestom-dlya-venchaniya.html
Пэрис Хилтон определилась с местом для венчания
Новости шоу бизнеса: Американская звезда Пэрис Хилтон будет заключать брак со своим женихом Крисом Зилкой в этом же храме, где шли под венец ее родители.
О месте венчания рассказала мама Пэрис, Кэти Хилтон. Также она рассказала, что торжество состоится зимой, говорится в издании People.
"Она выйдет замуж в той же церкви, в которой прошла наша с Ричардом свадьба. Это наша семейная церковь. Бабушка и дедушка Пэрис ходят туда каждое утро", – добавила Кэти Хилтон.
Она также добавила, что все будет очень красиво и изящно, поскольку ее дочь самостоятельно занимается подготовкой,
Также известно, что Пэрис пока не определилась с фасоном свадебного платья, но хочет выглядеть как героиня диснеевских мультфильмов.
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