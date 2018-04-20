Пэрис Хилтон определилась с местом для венчания

О месте венчания рассказала мама Пэрис, Кэти Хилтон. Также она рассказала, что торжество состоится зимой, говорится в издании People.

"Она выйдет замуж в той же церкви, в которой прошла наша с Ричардом свадьба. Это наша семейная церковь. Бабушка и дедушка Пэрис ходят туда каждое утро", – добавила Кэти Хилтон.

Она также добавила, что все будет очень красиво и изящно, поскольку ее дочь самостоятельно занимается подготовкой,

Также известно, что Пэрис пока не определилась с фасоном свадебного платья, но хочет выглядеть как героиня диснеевских мультфильмов.