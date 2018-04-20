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Хавьер Бардем поддержал Вуди Аленна в сексуальном скандале

Вуди Аленн
18:36 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Знаменитый испанский актер Хавьер Бардем прокомментировал неоднозначную ситуацию, которая несколько месяцев назад возникла вокруг знаменитого режиссера Вуди Аллена.

Его обвиняли в сексуальных домогательствах к его приемной дочери Дилан Фэрроу. Скандал в Голливуде, который возник в конце 2017 года в связи с сексуальными домогательствами, еще до сих пор не утихает. Актер Хавьер Бардем, который ранее принимал участие в одном из фильмов Вуди Аллена "Вики, Кристина, Барселона", поддержал режиссера в ситуации с обвинениями в харассменте.

В интервью изданию Paris Match он заявил, что ему "абсолютно не стыдно" насчет того, что он снимался у Аллена. Если бы были доказательства того, что он виноват, то я бы прекратил с ним сотрудничество. Но у меня есть сомнения по этому поводу. Я поражен таким отношением к Аллену. Суды штата Нью-Йорк и штата Коннектикут признали его невиновным, – отметил киноактер.

Что интересно, такие звезды как Грета Гервиг, Ребекка Холл, Эллен Пейдж, Рэйчел Броснахен, Кейт Уинслет и актеры Колин Ферт, Майкл Кейн и Тимоти Шаламов, несмотря на прошлое сотрудничество с Вуди Алленом, публично высказались против режиссера. В поддержку Вуди Аллена выступили лишь актеры Хавьер Бардем, Дайан Китон, Алек Болдуин и Кейт Бланшетт.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Актер, Вуди Аленн, Поддержка, Сексуальный скандал, Скандал, Хавьер Бардем.
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