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Всемирно известную группу ABBA воссоединят с помощью цифровых копий

ABBA
11:32 Сегодня Телеграф
vistanews.ru
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Шведская группа ABBA проведет серию шоу, во время которых будут использованы виртуальные копии музыкантов, списанные с их реальных прототипов.

Участник группы ABBA Бьорн Ульвеус сообщил о воссоединении легендарного шведского коллектива. Телеканалы BBC и NBC воссоздадут аватаров (аббатаров) с помощью современных технологий. Специалисты покажут ансамбль 1979 года – периода пика популярности ABBA.

"Сейчас мы занимаемся созданием этих «"аббатаров". Наши головы замерили со всех сторон и углов, из них создана база данных мускул лица. Этим занимаются художники-техники из киноиндустрии, а также специалисты по информационным технологиям", — рассказал участник группы Бьорн Ульвеус.

Современные технологии воссоздадут легендарный коллектив исполнителей ABBA. Коллектив специалистов телеканалов BBC и NBC сообщает о совместном проекте в результате, которого на экраны мониторов выведут аватаров популярного в 1979 году коллектива.

Историки заявляют, что реализация подобного замысла подымет ABBA на новый пик популярности. Нюансы и секреты возрождения коллектива остаются в тайне. Пользователи Сети активно обсуждают новость и уже готовятся проводить параллели между своими любимцами и их компьютерной версией.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, АББА, Бьорн Ульвеус, Группа Abba, Шведская музыка, Шведские группы.
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