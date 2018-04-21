Всемирно известную группу ABBA воссоединят с помощью цифровых копий

Участник группы ABBA Бьорн Ульвеус сообщил о воссоединении легендарного шведского коллектива. Телеканалы BBC и NBC воссоздадут аватаров (аббатаров) с помощью современных технологий. Специалисты покажут ансамбль 1979 года – периода пика популярности ABBA.

"Сейчас мы занимаемся созданием этих «"аббатаров". Наши головы замерили со всех сторон и углов, из них создана база данных мускул лица. Этим занимаются художники-техники из киноиндустрии, а также специалисты по информационным технологиям", — рассказал участник группы Бьорн Ульвеус.

Современные технологии воссоздадут легендарный коллектив исполнителей ABBA. Коллектив специалистов телеканалов BBC и NBC сообщает о совместном проекте в результате, которого на экраны мониторов выведут аватаров популярного в 1979 году коллектива.

Историки заявляют, что реализация подобного замысла подымет ABBA на новый пик популярности. Нюансы и секреты возрождения коллектива остаются в тайне. Пользователи Сети активно обсуждают новость и уже готовятся проводить параллели между своими любимцами и их компьютерной версией.