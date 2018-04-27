Маша Ефросинина поделилась в Instagram снимками с отдыха в Мексике

Звезда опубликовала первые снимки с горячего пляжа. Несмотря на насыщенный рабочий график Маша Ефросинина выделяет себе время для настоящего отдыха. В этот раз телеведущая выбрала жаркую и колоритную Мексику, где уже нежится на пляже.

В своем блоге Маша Ефросинина показала всего несколько кадров с райского курорта. На фото знаменитость примерила несколько стильных образов. В частности, звездная туристка примерила шифоновое зеленое платье с прозрачными рукавами и V-образным декольте. "Лук" ведущей дополнили соломенная шляпа и стильные солнцезащитные очки.

Кроме этого, на странице Маши Ефросининой появилось короткое видео, где она позирует перед камерой без макияжа. Стоит отметить, что звезда выглядит не менее привлекательно, демонстрируя свою естественную красоту.

Яркий платок и купальник синего цвета понравились поклонникам. "Я вами восхищаюсь", "Настоящая мексиканка", "Очень красивая", – не сдерживали восторга пользователи сети.

Как известно, Маша Ефросинина следит за своей фигурой, поэтому является частым гостем тренажерного зала. На одном из снимков звезда продемонстрировала свою идеальную фигуру: стройные ножки Маши Ефросининой виднелись в пляжном мини-платье.