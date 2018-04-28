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"Ангел" Victoria's Secret показала соблазнительные формы

Смотрите фото (3)
Алессандра Амброзио
10:07 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Модель из Victoria's Secret Алессандра Амброзио снялась в обольстительной фотосессии.

37-летняя модель Victoria's Secret Алессандра Амброзио в очередной раз продемонстрировала роскошные формы в пляжном наряде. Популярная манекенщица из Бразилии стала новым лицом брендовой одежды Lascana и снялась в рекламе компании.

Одна из самых популярных моделей мира Алессандра Амброзио, которая является "ангелом" Victoria's Secret, показала новые соблазнительные фото. Звезда позировала перед камерой в соблазнительных боди и нижнем белье, демонстрируя идеальные формы.

Модель не из тех, кто пассивно относится к своей фигуре. Поэтому Аллесандру Амброзио часто можно увидеть в спортзалах США. Даже на отдыхе знаменитость не забывает об изнурительных упражнениях. Кроме этого, модель не один раз рассказывала, как она тщательно подбирает продукты в свой рацион. Поэтому идеальные формы, которые продемонстрировала Алессандра Амброзио в рекламе, – результаты упорной работы над собой.

Известно, что съемка прошла в основном в фотостудии. Черно-белые тона снимков добавили еще большей пикантности образу роскошной Алессандры Амброзио.

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