"Ангел" Victoria's Secret показала соблазнительные формы

37-летняя модель Victoria's Secret Алессандра Амброзио в очередной раз продемонстрировала роскошные формы в пляжном наряде. Популярная манекенщица из Бразилии стала новым лицом брендовой одежды Lascana и снялась в рекламе компании.

Одна из самых популярных моделей мира Алессандра Амброзио, которая является "ангелом" Victoria's Secret, показала новые соблазнительные фото. Звезда позировала перед камерой в соблазнительных боди и нижнем белье, демонстрируя идеальные формы.

Модель не из тех, кто пассивно относится к своей фигуре. Поэтому Аллесандру Амброзио часто можно увидеть в спортзалах США. Даже на отдыхе знаменитость не забывает об изнурительных упражнениях. Кроме этого, модель не один раз рассказывала, как она тщательно подбирает продукты в свой рацион. Поэтому идеальные формы, которые продемонстрировала Алессандра Амброзио в рекламе, – результаты упорной работы над собой.

Известно, что съемка прошла в основном в фотостудии. Черно-белые тона снимков добавили еще большей пикантности образу роскошной Алессандры Амброзио.