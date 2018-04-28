Холостяк 8 сезон, 8 выпуск: Рожден перецеловался с несколькими девушками (Видео)

Главный герой романтического проекта украинского телевидения артист, композитор и саунд-продюсер Рожден Ануси пытается найти свою любовь на проекте. Девушки продолжают бороться за его внимание, чтобы провести с ним побольше времени, произвести впечатление и превзойти соперниц. В восьмом выпуске четыре девушки получили заветные розы на торжественном балу церемонии роз.

Рожден Ануси пригласил Наталью окунуться с головой в его мир. После прошлого мини-свидания с холостяком, которое было достаточно интимным, девушка настроена на еще большую романтику. Поэтому, долго не раздумывая, на встречу с Рожденом она надела свое лучшее платье и высоченные каблуки. Но Натали даже не догадывается, что сегодня ее ждет большое разочарование. Рожден Ануси решил поделиться с девушкой одним из своих любимых увлечений и устроить для нее настоящий тест-драйв на крутейшем спортивном болиде.

Следующее красивое свидание Рождена Ануси и Иванки. Холостяк вместе с девушкой отправятся на конную прогулку, а затем продолжат свое общение на берегу океана… Самое романтичное свидание 8 сезона проекта Холостяк закончится страстным поцелуем Рождена и Иванки.

Рожден Ануси будет осуществлять девичьи желания. На прошлой неделе девушки попросили холостяка устроить для них вечеринку. Конечно же, Рожден выполнит это желание девушек. Но немного по-другому. И пока участницы шоу Холостяк-8 в ожидании танцев и развлечений примеряют на себя соблазнительные образы, Рожден готовит ну совсем неожиданный сюрприз! Не пропустите!

После того как Рожден Ануси пригласил Анетти Жернову принять участие в проекте Холостяк-8, за их отношениями тщательно наблюдает вся страна. Общение этих двух настолько странное, что кажется даже они сами не понимают, что испытывают друг к другу. Итак, в шоу Холостяк 8 сезон 4 часть 8 выпуск от 27.04.2018 Рожден Ануси в очередной раз попытается найти общий язык с Анетти. Сегодня он пригласит девушку на тет-а-тет, чтобы наконец-то принять окончательное решение относительно ее участия в проекте.

Рожден Ануси захочел наедине поговорить с Олей. Холостяка привлекает «космос» этой девушки, но ему очень не хватает конкретики в их отношениях. Чтобы настроить Олю на искренний разговор, звездный холостяк поделится историей своей первой любви. Как отреагирует на такую откровенность Оля и сможет ли хоть на этот раз прямо ответить на все вопросы Рождена – узнайте прямо сейчас!

Одетые в великолепные средневековые платья, будут с нетерпением ждать своих роз от харазматичного и загадочного Рождена Ануси. Сегодня холостяк встретит девушек в образе прекрасного принца. Кого из красавиц выберет Рожден, а с кем навсегда решит расстаться?