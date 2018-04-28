Поклонникам не понравился внешний вид ведущей "Орла и Решки"

Певица и ведущая Регина Тодоренко обескуражила внешним видом на съемках в Лос-Анджелесе. На странице в Instagram экс-ведущая «Орла и решки» поделилась фото, на котором предстала в белье в горошек, колготках в сеточку и фиолетовой шубе.

Свой смелый образ Регина дополнила желтыми сапожками. «Бороться с ветряными мельницами – это так весело. Пора заканчивать эту фигню и перестать зависеть от кого-то», – подписала кадр звезда.

«Круто! Эпатажно!», «Извини, конечно, но прикид ужасный. Похоже на дешевую проститутку из американских фильмов 90-х», «Смелый наряд, мягко говоря», «Ты классная, но прикид полный треш!», «Уж очень напоминает наряд барышень легкого поведения», «Это ужасно, такая красавица и дурацкий горох», «Срамота», «Ничего себе наряд», – комментируют пользователи.