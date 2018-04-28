https://telegraf.com.ua/files/2018/04/news22.ru_15148980161-150x90.jpg Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4035048-gaytana-pokazala-svoyu-podrosshuyu-dochku.html
Гайтана показала свою подросшую дочку
12:51 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Украинская певица Гайтана показала, как провела время с дочерью на прогулке.
Гайтана поделилась в Инстаграме новым фото, на котором запечатлена ее дочурка Сапфир-Николь.
Подписала певица новый кадр с дочерью так: "Це був ще один неймовірний день та чудовий вечір. Свіже повітря, прогулянка парком, нові знайомства...))) Я дивлюсь на цей світ іншими очима! Всім бажаємо відчуття гармонії!".
Поклонницы Гайтаны не смогли пройти мимо свежего фото ее дочери, а потому более полутора тысяч раз нажали на сердечко под снимком и в комментариях написали много приятных слов.
Telegraf.com.ua