Гайтана показала свою подросшую дочку

Гайтана поделилась в Инстаграме новым фото, на котором запечатлена ее дочурка Сапфир-Николь.

Подписала певица новый кадр с дочерью так: "Це був ще один неймовірний день та чудовий вечір. Свіже повітря, прогулянка парком, нові знайомства...))) Я дивлюсь на цей світ іншими очима! Всім бажаємо відчуття гармонії!".

Поклонницы Гайтаны не смогли пройти мимо свежего фото ее дочери, а потому более полутора тысяч раз нажали на сердечко под снимком и в комментариях написали много приятных слов.