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Гайтана показала свою подросшую дочку

Гайтана
12:51 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Гайтана показала, как провела время с дочерью на прогулке.

Гайтана поделилась в Инстаграме новым фото, на котором запечатлена ее дочурка Сапфир-Николь.

Подписала певица новый кадр с дочерью так: "Це був ще один неймовірний день та чудовий вечір. Свіже повітря, прогулянка парком, нові знайомства...))) Я дивлюсь на цей світ іншими очима! Всім бажаємо відчуття гармонії!".

Поклонницы Гайтаны не смогли пройти мимо свежего фото ее дочери, а потому более полутора тысяч раз нажали на сердечко под снимком и в комментариях написали много приятных слов.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Гайтана, Дети знаменитостей, Дочка Гайтаны, Сапфир-Николь.
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