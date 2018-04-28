Модель Белла Хадид рассмешила поклонников забавным снимком

При этом звезда не боится быть смешной, поэтому публикует различные фото, иногда совсем не редактируя их. Всегда сдержанная и серьезная, с весьма проницательным холодным взглядом – именно такой в основном видят Беллу Хадид на обложках модных глянцев. Даже пикантные снимки модели сохраняют изящество и грацию Однако 21-летняя Белла Хадид не всегда демонстрирует идеальное поведение, позволяя себе забавные выходки.

Dior by the absolutely amazing @lizcollinsphotographer - @peterphilipsmakeup @diormakeup Публикация от (@bellahadid) 27 Апр 2018 в 2:53 PDT

Big fat GOOD MORNING to all of you out there ! Публикация от (@bellahadid) 27 Апр 2018 в 7:24 PDT

Последняя фотография, которая появилась на странице манекенщицы, вызвала немало смеха у ее сторонников. Белла Хадид решила показать, как проходит ее подготовка к съемкам. Несмотря на насыщенный рабочий график 21-летняя модель не теряет чувства юмора, что видно на снимке.

Очаровательная Белла Хадид, которая является лицом Dior и новым "ангелом" Victoria's Secret показала кадр с подготовки к утренней съемке. Модель в белье и широкой белой кофте забавно скорчила гримасу. В это время гример наносит ей макияж и поправляет прическу.

Большого, гладкого и хорошего всем утра, – подписала фото Белла Хадид.

За считанные часы запись облюбовали более 600 тысяч пользователей сети. Поклонники не сдерживали восторга и смеха от нового фото Беллы Хадид.