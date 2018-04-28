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Леся Никитюк "стащила" мандарины в Испании

Леся Никитюк
21:21 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Леся Никитюк, которая принимала участие в проектах "Вокруг М" и "Орел и решка", активно ведет свой блог, где показывает кадры из поездок.

Украинская телеведущая насмешила подписчиков забавной выходкой в Испании.

Как известно, Леся Никитюк недавно была в Барселоне. В Испанию телеведущую пригласили на модный показ новой коллекции свадебных платьев от Pronovias. Однако светское мероприятие отметилось курьезной ситуацией: венесуэльская модель надела платье, которое дизайнеры отложили для украинки. Впоследствии модель отдала наряд Лесе Никитюк, чтобы сделать серию снимков в роскошной одежде. Украинской телеведущей даже удалось сфотографироваться с известной моделью Ириной Шейк.

 

Nice to meet you @irinashayk #LadyLe #pronoviasfashionshow #barcelona #dress

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

 

Кажется, где бы ни была Леся Никитюк, с ней случаются подобные забавные приключения. В солнечной Испании звезда решила полакомиться мандаринами. Однако идти в магазин украинке не нужно было, ведь фрукты аппетитно свисали с ветки дерева. Поэтому звезда с легкостью выкарабкалась на ветку и взяла себе мандарин. Судя по посту, это не впервые Леся Никитюк предпочитает эко-фрукты с дерева.

 

Все так делают! Испания – мандарины, ЮАР – манго (помню, трясла), Мадагаскар – кокосы (как дал по голове, думала, не выживу). Поэтому признавайтесь, кто так делал? – обратилась к подписчикам Леся Никитюк.

Более 100 тысяч людей лайкнули забавное сообщение телеведущей, еще сотни людей оставили комментарии к записи и поделились своими признаниями.

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Новости шоу бизнеса, Испания, Леся Никитюк, Мандарины, Телеведущая, Фото.
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