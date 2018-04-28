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Джессика Альба показала, как возвращает себе стройную фигуру

Джессика Альба
22:54 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Голливудская актриса Джессика Альба в декабре 2017 года родила ребенка, а сегодня ей исполняется 37 лет!

В честь этого делимся секретами стройности, которые помогают ей восстановить фигуру после родов.

37-летняя актриса в декабре 2017 года родила третьего ребенка – сына Хайса. С того момента прошло всего 4 месяца, а Джессика Альба работает не покладая сил, ведь по словам звезды, после третьего ребенка ей очень сложно привести тело в форму.

Сейчас актриса все еще ходит в просторных платьях, но постепенно сбрасывает набранный за время беременности вес. И в этом ей помогает спорт.

После рождения первых двух детей – дочек Онор Мэри и Хейвен Гарнер Джессика придерживалась диеты "3 + 2 + 1" и занималась каждый день в зале, в то время, как ее привычный режим состоял из 3 тренировок в неделю. И это все, чтобы вернуть телу прежние формы. Актриса часто документировала свои изнурительные занятия фитнесом в социальных сетях.

 

"Я стараюсь заниматься спортом, но каждый раз уговариваю себя. Это, кажется, единственное занятие на свете, которое наводит на меня скуку. Чем я только не отвлекаюсь на беговой дорожке: наушники, журналы, телевизор . Зато это позволяет не придерживаться строгой диеты. Все, что нужно, – не переедать и время от времени тренироваться", – рассказывает актриса.

Для того, чтобы прити в форму, мало только спорта. И Джессика еще после первых родов обратилась к диетологу Рамони Бранганза. Она разработала для актрисы план питания, которого 37-летняя звезда придерживалась и после второй беременности, и сейчас. Название диеты "3 + 2 + 1" раскрывается так: 3 полноценных приема пищи, 2 легких перекуса и 1 литр воды в день.

"Совершенно исключаем из рациона фастфуд: сладости, мучное, соусы и соль. Мы сделали ставку на свежие и органические продукты. Калорийность дневного рациона в пределах 1800 килокалорий, во время грудного вскармливания – плюс 500 килокалорий в день," – говорит Рамона.

Кроме того, актриса призналась, что носила специальный корсет на протяжении 3 месяцев после родов. Такой корсет помогает не только потеть в зале, но и просто поддерживает корпус, помогает не ощущать боли в спине, которые неизбежны после родов.

 

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Актриса, Внешность, Джессика Альба, Знаменитость, Стройная фигура, Фигура.
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