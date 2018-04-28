Режиссер Гай Ричи приехал в Украину

Сейчас звезда Голливуда находится в Киеве. Об этом сообщают работники одного из столичных ресторанов столицы, куда пожаловал режиссер.

В социальных сетях появились несколько снимков выдающегося Гая Ричи, который с радостью позировал перед камерами с украинскими фанатами. Режиссер надел обычные будничные вещи, в которых сложно его узнать. Белая рубашка, черные брюки и коричневая куртка – такой обыденный "лук" засветил Гай Ричи. Кроме этого, его лицо украшает густая борода, поэтому узнать Гая Ричи крайне сложно.

Гай Ричи – неожиданный и крутой гость появился, – написал ресторатор Евгений Гусовский.

Известно, что режиссер находится в Киеве. Цель его визита пока неизвестна. Однако пользователи сети уже посмеялись над этим в сети.

"Приехал в Киев, ведет переговоры по экранизации фильма "Котигорошко". Но не факт, что его примут украинские гиганты кино", – остроумно написали пользователи сети под опубликованным фото работника ресторана.