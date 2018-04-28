СМИ: Принц Уильям и Кейт Миддлтон не остановятся на третьем ребенке

Отметим, что 23 апреля в 11:01 по местному времени Кейт Миддлтон и принц Уильям в третий раз стали родителями. Роды прошли в больнице Святой Марии, где герцогиня Кембриджская рожала принцессу Шарлотту и принца Джорджа. Впоследствии очаровательная Кейт Миддлтон показала миру младенца. Произошло это через несколько часов после родов.

Герцогиня Кембриджская и принц Уильям уже нарушили "традицию" в королевской семье, где потомки королевы имеют по 2 детей. Вероятно, одна из самых известных пар мира намерена взять пример с британского монарха Елизаветы II, у которой есть 4 потомка. Такое предположение высказали жители поселка Баклбери, где находится дом семьи Миддлтонов.

Кейт возьмет пример с королевы и родит четвертого ребенка, – говорят инсайдеры, близко знакомые с семьей Миддлтонов.

По их словам, родители Кейт Миддлтон в восторге от внуков и одобряют пополнение в семье. Да и сама герцогиня привыкла к большой семье, ведь она росла с братом и сестрой.

В то же время скептики уверяют, что Кейт Миддлтон вряд ли решится рожать еще одного ребенка. Они объясняют, что у герцогини была сложная беременность, поэтому, она видимо, будет счастливой мамой троих детей. Королевская семья не подтверждает и не опровергает эти слухи, поэтому только принц Уильям и Кейт Миддлтон знают ответ на вопрос, который так беспокоит их поклонников во всем мире.