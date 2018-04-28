Алессандра Амбросио снова похвасталась идеальными формами

Экс-ангел Victoria's Secret Алессандра Амбросио показала стройное тело в новой фотосессии.

37-летняя бразильская супермодель Алессандра Амбросио, которая распрощалась с брендом Victoria's Secret, не собирается останавливаться на достигнутом. Звезда продолжает активно заниматься воспитанием двоих детей, а также собственной карьерой.

Недавно красавица присоединилась к новой рекламной кампании компании LASCANA, в которой примерила эффектные купальники и нижнее белье. Первые кадры уже появились на страничке Алессандры в соцсети Instagram.

Также бразильская супермодель недавно рассталась со своим давним бойфрендом и женихом, бизнесменом Джейми Мазуром. Модель была в отношениях с Мазуром 13 лет, из них 10 они были помолвлены. У пары двое детей.

Информацию о том, что Алессандра и Джейми расстались, сообщил американскому изданию US Weekly анонимный источник и близкий друг пары. "Они не вместе уже несколько месяцев, но пытаются не афишировать это", – прокомментировал инсайдер.