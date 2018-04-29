Журнал

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 29.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: МИД: украинские туристы не могут вылететь из Египта
МИД: украинские туристы не могут вылететь из Египта
Новости: Помпео: США могут выйти из ядерного соглашения, если его не улучшат
Помпео: США могут выйти из ядерного соглашения, если его не улучшат
Новости: Хэмилтон в невероятной развязке выиграл Гран-при Азербайджана
Хэмилтон в невероятной развязке выиграл Гран-при Азербайджана
Новости: Евровидение 2018: участники конкурса провели первые репетиции
Евровидение 2018: участники конкурса провели первые репетиции
X

Холли Берри появилась на публике с открытым декольте

Холли Берри
11:16 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Холли Берри поделилась секретами своей фигуры.

Если бы мы не знали, что в этом году Холли Берри будет праздновать свой 52-й день рождения, то никогда бы не поверили в то, что эта актриса разменяла уже шестой десяток. Выглядит она просто потрясающе. Взять хотя бы последние фотографии знаменитости, которые сделали папарацци.

В объективы камер Берри попала в черном комбинезоне с внушительным декольте, поверх которого накинула вязаное пальто. Поклонники звезды от ее образа в восторге — в сети вновь восторгаются фигурой Холли, задавая ей лишь один вопрос:

Как? Как тебе это удается?

"Легко! Берри, по ее же собственным словам, старается потреблять продукты с низким содержанием жира и есть как можно меньше углеводов, делая ставку на белок и клетчатку", - поделилась Холли.

"Я не ем макароны, никакого сахара и продуктов, которые содержат сахар. Зато я ем много мяса: мне нравится курица и говядина", - рассказывает актриса.

Ну и, конечно, в моем рационе всегда присутствуют овощи.Мои дети (десятилетняя дочь Нала и четырехлетний сын Масео. — Прим. ред.) обожают фаршированные цуккини — это мой ответ фаршированной печеной картошке,

- рассказывает актриса.

Впрочем, подтянутая фигура Берри — это не только сбалансированное питание, но и регулярные занятия спортом: с личным тренером она практикует бокс, йогу и специальные упражнения для военных.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Грудь Холли Берри, Декольте Холли Берри, Фигура Холли Берри, Холли Берри.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Фотограф показал, чем на самом деле занимаются жители Гонконга на крышах небоскребов (Фото) Сделай сам: девушка создала потрясающее платье из мусорных пакетов (Фото) Творческая хозяйка воплощает в жизнь сны своей собаки пока она спит (Фото)

Последние новости

Плишкова в Штутгарте оформила 10-й титул в карьере Ситуация в Сирии: силы Асада захватили район на юге Дамаска Снимки в стиле "до и после", которые доказывают, что ваш вес не имеет значения (Фото)
Сегодня читают
01 Ученые видели загадочные объекты около Луны
02 Емельяненко нокаутировал Мира на 49-й секунде
03 В Киеве представили уникальный автомобиль Второй мировой (Видео)
04 Сексологи выяснили, почему женщины имитируют оргазм
05 Ломаченко в спарринге "уничтожил" ближайшего соперника Головкина
Новости сегодня
18:21 Смешные и прикольные картинки с подписями для веселого настроения
18:19 Стал известен стартовый состав "Боруссии" на матч с "Вердером"
18:11 Xiaomi презентовала бесшумную клавиатуру
18:00 Ушуая - самый южный город на планете (Фото)
17:57 15-летняя украинка собрала полный комплект медалей на Кубке мира в Баку
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Выборы в ОТГ: зафиксированы первые нарушения
Выборы в ОТГ: зафиксированы первые нарушения
Новости: Протесты в Ереване возобновились: активисты перекрывают дороги
В Ереване протестующие перекрывают дороги
Новости: В Минсоцполитики сообщили, кому нужно будет переоформить субсидию
В Минсоцполитики сообщили, кому нужно будет переоформить субсидию
Новости: Ушел из жизни знаменитый британский кинорежиссер
Ушел из жизни знаменитый британский кинорежиссер
Добавить комментарий
0