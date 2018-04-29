Холли Берри появилась на публике с открытым декольте

Если бы мы не знали, что в этом году Холли Берри будет праздновать свой 52-й день рождения, то никогда бы не поверили в то, что эта актриса разменяла уже шестой десяток. Выглядит она просто потрясающе. Взять хотя бы последние фотографии знаменитости, которые сделали папарацци.

В объективы камер Берри попала в черном комбинезоне с внушительным декольте, поверх которого накинула вязаное пальто. Поклонники звезды от ее образа в восторге — в сети вновь восторгаются фигурой Холли, задавая ей лишь один вопрос:

Как? Как тебе это удается?

"Легко! Берри, по ее же собственным словам, старается потреблять продукты с низким содержанием жира и есть как можно меньше углеводов, делая ставку на белок и клетчатку", - поделилась Холли.

"Я не ем макароны, никакого сахара и продуктов, которые содержат сахар. Зато я ем много мяса: мне нравится курица и говядина", - рассказывает актриса.

Ну и, конечно, в моем рационе всегда присутствуют овощи.Мои дети (десятилетняя дочь Нала и четырехлетний сын Масео. — Прим. ред.) обожают фаршированные цуккини — это мой ответ фаршированной печеной картошке,

- рассказывает актриса.

Впрочем, подтянутая фигура Берри — это не только сбалансированное питание, но и регулярные занятия спортом: с личным тренером она практикует бокс, йогу и специальные упражнения для военных.