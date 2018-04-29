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Влад Яма показал снимок своей красавицы-жены
11:58 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Жена Влада Ямы Лилиана выглядит сногсшибательно.
Известный украинский хореограф Влад Яма продолжает радовать своих подписчиков кадрами с участием любимой.
Если раньше Влад Яма скрывал от публики жену Лилиану, на которой он женился в 2015 году, то теперь с удовольствием хвастается ее снимками в своем Instagram.
«Дівчина неземної краси», - подписал фото Влад.
Подписчики также оценили красоту возлюбленной своей кумира: «В таких глазах и утонуть не страшно», «Очень красивая женщина», «Воплощение нежности, строгости и легкости в одно время», «Глаза просто завораживают».
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