Влад Яма показал снимок своей красавицы-жены

Известный украинский хореограф Влад Яма продолжает радовать своих подписчиков кадрами с участием любимой.

Если раньше Влад Яма скрывал от публики жену Лилиану, на которой он женился в 2015 году, то теперь с удовольствием хвастается ее снимками в своем Instagram.

«Дівчина неземної краси», - подписал фото Влад.

Подписчики также оценили красоту возлюбленной своей кумира: «В таких глазах и утонуть не страшно», «Очень красивая женщина», «Воплощение нежности, строгости и легкости в одно время», «Глаза просто завораживают».