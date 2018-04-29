Мэрайя Кэри похвасталась своей похудевшей фигурой
Новости шоу бизнеса: Певица Мэрайя Кэри восхитила своими идеальными формами.
Мэрайя Кэри продолжает шокировать поклонников невероятными результатами похудения. За считанные месяцы певица скинула десятки килограммов, и, похоже, она продолжает таять на глазах. Об этом свидетельствуют новые снимки поп-дивы.
Накануне Мэрайя Кэри попала в объективы папарацци во время свидания со своим молодым возлюбленным — танцором Брайаном Танакой. Счастливая певица щеголяла в облегающем красном платье от популярного бренда Mugler стоимостью в 980 долларов, демонстрируя свою точеную фигуру.
Невооруженным глазом видно, что от поп-дивы осталась лишь её половина. Радикальному преображению Кэри способствовали не изнурительная диета и постоянные тренировки, а резекции желудка, которую она перенесла осенью прошлого года.
Мэрайя Кэри решилась на операцию по уменьшению объема желудка для того, чтобы радикально похудеть. К таким мерам 47-летняя певица прибегла после того, как отметка на весах перевалила 120 кг. Процедура включала удаление части желудка. После такой операции пациенты начинают меньше есть и стремительно худеют.