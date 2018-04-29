Фотограф Джон Доминис сделал эти снимки в 1960-х годах на востоке штата Кентукки, в одинокой долине Аппалачей, о которой позабыла богатая Америка.

Фотограф Джон Доминис сделал эти снимки в 1960-х годах на востоке штата Кентукки, в одинокой долине Аппалачей, о которой позабыла богатая Америка. Если не знать о времени съёмок, можно предположить, что кадры снимались в разгар Великой депрессии, разразившейся в Штатах в 1920-х годах. Эта серия фотографий под названием «Долина бедности» в 1964 году появилась в выпуске журнала LIFE и стала одним из первых содержательных докладов, когда-либо выходивших в американском издании о зарождающейся войне президента Линдона Джонсона с бедностью.