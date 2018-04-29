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Певица Гайтана показала свою маленькую дочь

Гайтана
22:33 Вс, 29 Апрель 2018 Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Известная украинская певица Гайтана не из тех знаменитостей, которые будут скрывать своих детей от поклонников до того, как они пойдут в первый класс.

Именно поэтому, на своей личной страничке в Instagram, Гайтана опубликовала фотографии маленькой дочурки Сапфир-Николь с самого рождения. Звездная мама воспользовалась солнечной погодой и отправилась на прогулку с дочкой, а заодно и поделилась яркой фотографией.

Это был еще один невероятный день и замечательный вечер. Свежий воздух, прогулка по парку, новые знакомства. Я смотрю на этот мир другими глазами. Всем желаем ощущение гармонии", - подписала снимок Гайтана.

Подписчики оценили кадр звезды в комментариях: "Какая она у вас миленькая", "Малышка - просто прелесть", "Красавочка какая!".

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Instagram, Гайтана, Дочь, Украинская певица.
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