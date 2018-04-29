Певица Гайтана показала свою маленькую дочь

Именно поэтому, на своей личной страничке в Instagram, Гайтана опубликовала фотографии маленькой дочурки Сапфир-Николь с самого рождения. Звездная мама воспользовалась солнечной погодой и отправилась на прогулку с дочкой, а заодно и поделилась яркой фотографией.

Это был еще один невероятный день и замечательный вечер. Свежий воздух, прогулка по парку, новые знакомства. Я смотрю на этот мир другими глазами. Всем желаем ощущение гармонии", - подписала снимок Гайтана.

Подписчики оценили кадр звезды в комментариях: "Какая она у вас миленькая", "Малышка - просто прелесть", "Красавочка какая!".