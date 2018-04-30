Лилия Ребрик стала мамой во второй раз

Девочка появилась на свет 30 апреля в 2:24 утра в одном из частных роддомов Киева. Вес малышки – 4100 кг, рост – 55 см.

Имя для малышки предложила их с хореографом Андреем Диким старшая дочь Диана. "Дианка очень хотела сестричку. Именно она предложила имя для малышки – Полина. Нам оно тоже очень понравилось, так что решили: будет Дикая Полина Андреевна", – рассказала Лилия.

Сейчас мама и малышка чувствуют себя хорошо. Напомним, ведущая "Ранку з Україною" Лилия Ребрик и хореограф Андрей Дикий поженились в 2011 году, а спустя год они впервые стали родителями. Радостной новостью, что супруги ожидают второго малыша, Лилия и Андрей поделились в ноябре 2017 года.

Как сообщалось ранее, в апреле Лилия Ребрик ушла в небольшой декрет, но уже в мае телеведущая планирует вернуться в прямые эфиры "Ранку з Україною" на канале "Украина".