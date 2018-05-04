Говорят, любопытство сгубило кошку. Но с людьми оно тоже творит странные вещи.

Говорят, любопытство сгубило кошку. Но с людьми оно тоже творит странные вещи. Например у этого парня по имени Уолес была мысль собрать вместе ну очень много спичек. Он начал склеивать их вместе просто затем, чтобы посмотреть, что выйдет в итоге. В результате он сформировал огромный шар из спичек. Результат работы удивил многих, ведь творение выглядело потрясающе. И еще интереснее было наблюдать за тем, как этот шар горит! Уолес потратил на свой проект более 10 месяцев, за которые он склеил вместе 42000 спичек. Покупка необходимых расходников стоила парню 500 долларов. Но когда проект был закончен, Уолес решил, что его финалом должен стать поджог. Ведь для чего еще нужны спички? Вот с чего начинался этот интересный, хотя и не очень полезный проект, который занял у автора практически год.