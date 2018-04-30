https://telegraf.com.ua/files/2018/04/30830628_161211934547639_2880266070118105088_n1-150x90.jpg Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4038842-orlando-blum-i-keti-perri-vstretilis-s-papoy-rimskim.html
Орландо Блум и Кэти Перри встретились с Папой Римским
19:38 Пн, 30 Апрель 2018 Телеграф
Фото: Instagram
Новости шоу бизнеса: Американская певица Кэти Перри и звезда Голливуда Орландо Блум приняли участие в четвертой ежегодной конференции Unite to Cure в Ватикане.
Мероприятие, посвященное поиску методов лечения онкологических заболеваний и решению других проблем человечества со здоровьем ознаменовалось прибытием множества звезд.
Конференция прошла в зале аудиенций Павла VI, а главным ее гостем выступил сам Папа Римский Франциск. Звездная чета встретилась со служителем церкви, о чем Кэти Перри и написала на своей странице в Instagram.
К слову, Перри была не просто гостем конференции, а выступила на ней докладчиком. Звезда шоубиза рассказала о том, как боролась с подавленным состоянием без использования таблеток-антидепрессантов, которые так популярны в странах Запада.
Telegraf.com.ua