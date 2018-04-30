Орландо Блум и Кэти Перри встретились с Папой Римским

Мероприятие, посвященное поиску методов лечения онкологических заболеваний и решению других проблем человечества со здоровьем ознаменовалось прибытием множества звезд.

Конференция прошла в зале аудиенций Павла VI, а главным ее гостем выступил сам Папа Римский Франциск. Звездная чета встретилась со служителем церкви, о чем Кэти Перри и написала на своей странице в Instagram.

К слову, Перри была не просто гостем конференции, а выступила на ней докладчиком. Звезда шоубиза рассказала о том, как боролась с подавленным состоянием без использования таблеток-антидепрессантов, которые так популярны в странах Запада.