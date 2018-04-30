Меган Маркл заставила принца Гарри похудеть перед свадьбой

Ради своей возлюбленной принц Гарри уже бросил курить и купил членство в дорогом фитнес-клубе в Лондоне. А теперь, как сообщают источники Daily Mail, в рационе 33-летнего Гарри много свежих соков, овощей и блюд из киноа. От углеводов и обработанной пищи от отказался.

"Меган изменила систему питания Гарри. Он уже похудел на несколько килограммов, что достаточно много для человека, у которого в принципе нет лишнего веса", - сказал инсайдер.

Собеседник добавил, что пара купила соковыжималку, чтобы делать соки и смузи из овощей и фруктов. Стоит добавить, что сама Меган, которая является поклонницей йоги, также сидит на диете перед свадьбой. Напомним, королевская свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится 19 мая 2018 года.