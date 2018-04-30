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Меган Маркл заставила принца Гарри похудеть перед свадьбой

Принц Гарри и Меган Маркл
21:41 Пн, 30 Апрель 2018 Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: 36-летняя Меган Маркл решила заставить своего жениха принца Гарри немного похудеть и посадила его на диету перед свадьбой, которая состоится 19 мая.

Ради своей возлюбленной принц Гарри уже бросил курить и купил членство в дорогом фитнес-клубе в Лондоне. А теперь, как сообщают источники Daily Mail, в рационе 33-летнего Гарри много свежих соков, овощей и блюд из киноа. От углеводов и обработанной пищи от отказался.

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"Меган изменила систему питания Гарри. Он уже похудел на несколько килограммов, что достаточно много для человека, у которого в принципе нет лишнего веса", - сказал инсайдер.

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Собеседник добавил, что пара купила соковыжималку, чтобы делать соки и смузи из овощей и фруктов. Стоит добавить, что сама Меган, которая является поклонницей йоги, также сидит на диете перед свадьбой. Напомним, королевская свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится 19 мая 2018 года.

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