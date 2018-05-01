70-летняя София Михайловна позировала в саду с магнолиями.

Певица София Ротару приняла участие в семейной фотосессии. На странице в Instagram артистка поделилась яркими фото в компании родных. 70-летняя София Михайловна позировала в саду с магнолиями в компании сына Руслана, невестки Светланы, внучки Сони и внука Анатолия. Для фотосессии София Ротару выбрала платье в украинском стиле. Певица восхитила потрясающим внешним видом: "Какая красавица", "София, Вы сказка", "Вы прекрасны София Михайловна", "Самая прекрасная, неповторимая лучшая из всех артистов эстрады", "Мне кажется, из всех 70-летних звезд, София Ротару самая красивая", "Какая весенняя и солнечная фотография! София Михайловна, Вы великолепны", "Вы с годами не меняетесь", "София Михайловна! Вы невероятная красавица", "Роскошная женщина", – комментируют пользователи.