Ричард Гир извинился перед фанатами "Красотки"

Фильм "Красотка" 1990-года стал классикой и одной из самых любимых романтических лент у многих женщин. Ричард Гир об этом прекрасно знает, однако популярность картины его смущает.

В интервью изданию US Weekly актер признался, что чувствует себя неловко, когда женщины говорят ему, что не могут переключить канал, если по телевизору идет "Красотка". "Когда они мне говорят это – я начинаю извиняться за то, что отнимаю у них время", – признался актер.

Недавно 68-летний Ричард Гир и 35-летняя Алехандра Сильва узаконили свои отношения. Для Ричарда Гира это третье бракосочетание. В 1991 году он женился на супермодели Синди Кроуфорд, но их брак был недолгим – четыре года. Спустя семь лет он связал себя узами брака с моделью Кэри Лоуэлл. В 2013 году супруги подали на развод.