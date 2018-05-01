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Ричард Гир извинился перед фанатами "Красотки"

Ричард Гир
11:56 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Актер признался, что чувствует себя неловко, когда женщины говорят ему, что не могут переключить канал, если по телевизору идет "Красотка".

Фильм "Красотка" 1990-года стал классикой и одной из самых любимых романтических лент у многих женщин. Ричард Гир об этом прекрасно знает, однако популярность картины его смущает.

В интервью изданию US Weekly актер признался, что чувствует себя неловко, когда женщины говорят ему, что не могут переключить канал, если по телевизору идет "Красотка". "Когда они мне говорят это – я начинаю извиняться за то, что отнимаю у них время", – признался актер.

Недавно 68-летний Ричард Гир и 35-летняя Алехандра Сильва узаконили свои отношения. Для Ричарда Гира это третье бракосочетание. В 1991 году он женился на супермодели Синди Кроуфорд, но их брак был недолгим – четыре года. Спустя семь лет он связал себя узами брака с моделью Кэри Лоуэлл. В 2013 году супруги подали на развод.

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Новости шоу бизнеса, Актер, Извинения, Красотка, Ричард Гир, Фанаты, Фильм.
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