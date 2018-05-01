Елизавета Вторая родилась правит Англией уже 56 лет, все эти годы оставаясь для своих подданных в равной степени загадкой, "бабушкой нации" и образцом для подражания.

Елизавета Вторая родилась 21 апреля 1926, в Лондоне, Божьей милостью Королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и других ее Владений и Территорий, Глава Содружества, Защитница Веры, правит Англией уже 56 лет, все эти годы оставаясь для своих подданных в равной степени загадкой, "бабушкой нации" и образцом для подражания. Является самой долгоживущей и второй по продолжительности правления британским монархом, после королевы Виктории. Будучи королевой ряда стран Содружества, республик, краев и областей, обладает интересным набором привилегий, одна из которых изображение профиля на платежных средствах. Ниже представленны банкноты из 15 стран мира с изображением королевы Елизаветы в возрасте от 8 до 85 лет.