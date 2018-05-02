Джаред Лето показал в Instagram, как пробовал украинские вареники

Недавно в Киеве состоялся концерт 30 Seconds to Mars. Фронтмен группы Джаред Лето успел пообщаться с украинцами и ознакомиться с традиционными блюдами.

Во время своего мирового турне 30 Seconds to Mars выступили в столице Украины. Тысячи поклонников рок-группы пришли во Дворец спорта, чтобы увидеть американского кумира. Во время выступления Джаред Лето активно общался с аудиторией и неоднократно признавался, что ему нравится Украина.

Кроме этого, перед самым выступлением певец попробовал украинские вареники. Сделал Джаред Лето это в своей гримерке. Блюдо было завернуто в фольгу, однако выглядело аппетитно.

"Киев, увидимся сегодня вечером", – написал Джаред Лето.

Украинские вареники изрядно понравились Джареду Лето. С криками "ом-ном-ном" он приступил есть блюдо. Смешное видео в Instagram очень понравилось украинцам. Они восторженно присылали эмоджи под коротким роликом певца.