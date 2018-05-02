Сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон получил первый документ

Как известно, 23 апреля в 11:01 по местному времени Кейт Миддлтон и принц Уильям в третий раз стали родителями. По традиции, роды прошли в больнице Святой Марии, где на свет появились принцесса Шарлотта и принц Джордж. Через несколько часов после родов счастливые родители показали новорожденного сына, которого назвали Луи Артуром Чарльзом.

По словам инсайдеров, Кейт Миддлтон и принц Уильям не остановятся на третьем ребенке. Гурцоги Кембриджские планируют последовать примеру Елизаветы II, которая является матерью четверых детей. Следовательно, вероятно, Луи Артур Чарльз может стать не последним ребенком в известной британской семье.

Новоиспеченный принц уже получил свой первый документ – свидетельство о рождении, сообщает Кенсингтонський дворец. Выдача документа состоялась в королевском поместье в присутствии представителя отдела регистрации актов гражданского состояния Вестминстера.

Свидетельство о рождении Его Королевского Высочества принца Луи Артура Чарльза Кембриджского

Принц Уильям торжественно подписал документы, в которых указано полное имя новорожденного ребенка – Его Королевское Высочество принц Луи Артур Чарльз Кембриджский.