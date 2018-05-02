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Сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон получил первый документ

Королевская семья
20:10 Ср, 2 Май 2018 Телеграф
24tv.ua
Фото: 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Маленький принц Луи Артур Чарльз уже получил свидетельство о рождении.

Как известно, 23 апреля в 11:01 по местному времени Кейт Миддлтон и принц Уильям в третий раз стали родителями. По традиции, роды прошли в больнице Святой Марии, где на свет появились принцесса Шарлотта и принц Джордж. Через несколько часов после родов счастливые родители показали новорожденного сына, которого назвали Луи Артуром Чарльзом.

По словам инсайдеров, Кейт Миддлтон и принц Уильям не остановятся на третьем ребенке. Гурцоги Кембриджские планируют последовать примеру Елизаветы II, которая является матерью четверых детей. Следовательно, вероятно, Луи Артур Чарльз может стать не последним ребенком в известной британской семье.

Новоиспеченный принц уже получил свой первый документ – свидетельство о рождении, сообщает Кенсингтонський дворец. Выдача документа состоялась в королевском поместье в присутствии представителя отдела регистрации актов гражданского состояния Вестминстера.

Свидетельство о рождении Его Королевского Высочества принца Луи Артура Чарльза Кембриджского

Принц Уильям торжественно подписал документы, в которых указано полное имя новорожденного ребенка – Его Королевское Высочество принц Луи Артур Чарльз Кембриджский.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Герцогиня Кембриджская, Кенсингтонский дворец, Королевская семья, Принц Луи Артур Чарльз Кембриджский, Сын принца Уильяма и Кейт Мидлтон.
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