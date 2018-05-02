На Джонни Деппа снова подали в суд

Бывшие охранники обвинили актера в создании несовместимых с обычной практикой условий труда и потребовали погасить большую задолженность по зарплате.

Охранники рассказали, что актер долгое время оскорблял их и освободил без компенсаций. Также Джонни не платил им за внеплановую работу и даже не давал перерыва на обед.

В частности, истцы утверждают, что им приходилось заниматься перевозкой нелегальных наркотиков, заботиться о членах команды звезды, которые находились в ненадлежащем состоянии, сидеть с детьми, а главное – защищать Джонни Деппа от него самого, точнее его вредных привычек.

Сумма, которую охранники попытаются отсудить у бывшего работодателя, пока не уточняется, и сам Джонни Депп пока никак ситуацию не прокомментировал.