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На Джонни Деппа снова подали в суд

Джонни Депп
22:36 Ср, 2 Май 2018 Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: На голливудского актера Джонни Деппа подали в суд бывшие охранники за неподобающее отношение к себе.

Бывшие охранники обвинили актера в создании несовместимых с обычной практикой условий труда и потребовали погасить большую задолженность по зарплате.

Охранники рассказали, что актер долгое время оскорблял их и освободил без компенсаций. Также Джонни не платил им за внеплановую работу и даже не давал перерыва на обед.

В частности, истцы утверждают, что им приходилось заниматься перевозкой нелегальных наркотиков, заботиться о членах команды звезды, которые находились в ненадлежащем состоянии, сидеть с детьми, а главное – защищать Джонни Деппа от него самого, точнее его вредных привычек.

Сумма, которую охранники попытаются отсудить у бывшего работодателя, пока не уточняется, и сам Джонни Депп пока никак ситуацию не прокомментировал.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Голливудские знаменитости, Джонни Депп, На Джонни Деппа подали в суд, Охранники Джонни Деппа.
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