Популярнейшее американское телешоу "Face off" прославилось на весь мир благодаря умопомрачительным образам, которые создают профессиональные гримеры, соревнуясь между собой.

Популярнейшее американское телешоу "Face off" прославилось на весь мир благодаря умопомрачительным образам, которые создают профессиональные гримеры, соревнуясь между собой. Гримерам дают задание, создать определенных жутковатых персонажей и у кого получится лучше, тот и считается победителем. Так как шоу ведется на одном из научно-фантастических каналов, то персонажи всегда выполнены в стиле фильмов ужасов и научной фантастики. Шоу уже пережило 6 сезонов и продолжает пользоваться большой популярностью.