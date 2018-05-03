Бывший муж Анны Седоковой хочет лишить ее родительских прав

Мать троих детей Анна Седокова может быть лишена родительских прав. Такое желание выразил ее бывший муж и отец второй дочери – шестилетней Моники – Максим Чернявский.

Известно, что бизнесмен забрал девочку в США, где проживает уже долгие годы, и начал процесс лишения матери прав на ребенка. Мужчина хочет единолично растить дочь, а для этого он нанял дорогих адвокатов, которые уже смогли добиться многого.

Седокова шокирована таким развитием событий, ведь она никогда не препятствовала общению Моники с отцом и всегда отправляла ее к нему на каникулы. Певица заявила, что главным свидетелем по данному делу проходит бабушка ее бывшего мужа, с которой на данный момент и проживает малышка.

Известно, что адвокаты Чернявского доказывают, что девочка является американской гражданкой, а между США и Россией не заключен пакт о Гаагской конвенции, что дает возможность Седоковой вывезти Монику в РФ и не вернуть обратно.

На данный момент звезда рассказала, что видится с дочерью только в присутствии адвокатов, которые сопровождают их в кино, зоопарк и другие места, где она проводит время со своей малышкой. Монике очень трудно понять, что происходит вокруг нее и почему ей нельзя жить с мамой.

К тому же у маленькой Моники отобрали телефон. Анне Седоковой приходится звонить бабушке бывшего мужа, чтобы та передавала трубку девочке. "Дочка говорит мне: "Мамочка, я так хочу вернуться в прошлое!" Я знаю, что она меня до безумия любит, у нас невероятная связь. И эта ситуация ее только укрепила", – уверена Анна.

В социальных сетях Анна Седокова подчеркнула, что будет бороться за свои родительские права и своего ребенка: "Я очень долго боялась и молчала, а потом просто устала бояться. Любовь победит. Я верю. И молюсь каждый день. Мы будем вместе. Мамуся, Алина, Моника и Гектор!".

Анна Седокова сообщила, что все ее доходы на данный момент уходят не на развитие и содержание ее детей, а на адвокатов, которые помогают решить ситуацию.