Журнал

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 03.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Госбюджет Украины недополучил 2% плановых доходов
Госбюджет Украины недополучил 2% плановых доходов
Новости: Парубий: Угроза российской агрессии не прошла
Парубий: Угроза российской агрессии не прошла
Новости: Матч "Динамо" - "Шахтер" перенесли на 19 мая
Матч "Динамо" - "Шахтер" перенесли на 19 мая
Новости: Британские исследователи научились редактировать гены крови
Британские исследователи научились редактировать гены крови
X

Бывший муж Анны Седоковой хочет лишить ее родительских прав

Анна Седокова
09:38 Сегодня Телеграф
vistanews.ru
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Певица Анна Седокова рассказала, что ее бывший муж Максим Чернявский забрал у нее дочь Монику и пытается лишить родительских прав.

Мать троих детей Анна Седокова может быть лишена родительских прав. Такое желание выразил ее бывший муж и отец второй дочери – шестилетней Моники – Максим Чернявский.

Известно, что бизнесмен забрал девочку в США, где проживает уже долгие годы, и начал процесс лишения матери прав на ребенка. Мужчина хочет единолично растить дочь, а для этого он нанял дорогих адвокатов, которые уже смогли добиться многого.

Седокова шокирована таким развитием событий, ведь она никогда не препятствовала общению Моники с отцом и всегда отправляла ее к нему на каникулы. Певица заявила, что главным свидетелем по данному делу проходит бабушка ее бывшего мужа, с которой на данный момент и проживает малышка.

Известно, что адвокаты Чернявского доказывают, что девочка является американской гражданкой, а между США и Россией не заключен пакт о Гаагской конвенции, что дает возможность Седоковой вывезти Монику в РФ и не вернуть обратно.

На данный момент звезда рассказала, что видится с дочерью только в присутствии адвокатов, которые сопровождают их в кино, зоопарк и другие места, где она проводит время со своей малышкой. Монике очень трудно понять, что происходит вокруг нее и почему ей нельзя жить с мамой.

К тому же у маленькой Моники отобрали телефон. Анне Седоковой приходится звонить бабушке бывшего мужа, чтобы та передавала трубку девочке. "Дочка говорит мне: "Мамочка, я так хочу вернуться в прошлое!" Я знаю, что она меня до безумия любит, у нас невероятная связь. И эта ситуация ее только укрепила", – уверена Анна.

В социальных сетях Анна Седокова подчеркнула, что будет бороться за свои родительские права и своего ребенка: "Я очень долго боялась и молчала, а потом просто устала бояться. Любовь победит. Я верю. И молюсь каждый день. Мы будем вместе. Мамуся, Алина, Моника и Гектор!".

Анна Седокова сообщила, что все ее доходы на данный момент уходят не на развитие и содержание ее детей, а на адвокатов, которые помогают решить ситуацию.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Анну Седокову лишат родительских прав, Максим Чернявский, Певица Анна Седокова, Седокова.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Как выглядят самые знаменитые дома с приведениями (Фото) Пейдж из "Все женщины - ведьмы" поделилась пикантным снимком в Instagram Известная украинская певица выходит замуж

Последние новости

Утвержден список предприятий для приватизации в 2018 году Этот универсальный мужчина может превратить себя в любого персонажа (Фото) В России вслед за Telegram могут заблокировать и Viber
Сегодня читают
01 На севере Индии бушует песчаная буря: свыше 70 человек погибли
02 "Рома" - "Ливерпуль": события матча
03 Джеррард взвесил силы "Ливерпуля" в финале Лиги чемпионов
04 Бывшие узники рассказали в Европарламенте о пытках в РФ и ОРДЛО
05 Касильяс - о выходе "Реала" в финал Лиги чемпионов
Новости сегодня
14:34 Масштабные наводнения в Сомали: пострадали около полмиллиона человек
14:32 Вера Вонг рассказала, каким может быть свадебное платье Меган Маркл
14:25 В Германии началось строительство участка "Северного потока-2"
14:23 Энергоблок Приднепровской ТЭС аварийно остановлен
14:23 Чемпион Украины не попадет в 1-ю корзину при жеребьевке Лиги чемпионов 2018/19
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Пропавший накануне под Широкино боец ВСУ дезертировал к боевикам
Боец ВСУ перешел на сторону боевиков
Новости: Супрун: Диагноза остеохондроз не существует
Супрун: Диагноза остеохондроз не существует
Новости: Нападение на нардепа Найема: суд назначил домашний арест трем подозреваемым
Нападение на Найема: суд назначил арест подозреваемым
Новости: На Гавайях запретят крем от загара ради спасения кораллов
На Гавайях запретят крем от загара ради спасения кораллов
Добавить комментарий
0