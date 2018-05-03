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Вера Вонг рассказала, каким может быть свадебное платье Меган Маркл

Меган Маркл
14:32 Сегодня Телеграф
vistanews.ru
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Известный свадебный модельер предположила, каким может быть платье будущей жены принца Гарри.

Поклонники королевского двора Великобритании с нетерпением ожидают 19 мая, даты, когда должно произойти бракосочетание принца Гарри и Меган Маркл. На данный момент подготовка к торжеству проходит свою финальную стадию, многие "изюминки" церемонии держатся в строжайшем секрете. Это касается и свадебного платья невесты.

До последнего было неизвестно, кто же будет шить его для новобрачной. Секрет раскрыла американский дизайнер Вера Вонг, которая посетовала, что не ей выпала честь шить платье для Маркл, а ее британскому коллеге.

Модельер предположила, что будущая жена принца Гарри не захочет надеть чересчур пышное платье, а остановится на строгой и лаконичной модели, которая будет очень скромной, как и подобает такому случаю. Также Вонг уверена, что свадебное платье будет лишено всякой сексуальности и чувственности. Слова дизайнера подкреплены только ее догадками, но выхода невесты осталось ждать совсем недолго.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Британская королевская семья, Вера Вонг, Королевская свадьба, Меган Маркл, Принц Гарри, Принц Гарри и Меган Маркл.
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