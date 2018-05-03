Яна Соломко показала семейный снимок

В последнее время Яна Соломко радует подписчиков в Инстаграме свежими фотографиями, на которых запечатлена она вместе с дочерью Кирой.

Раньше певица не то чтобы фотографиями дочки делиться, но и имя ее в секрете держала.

Подписчицы, как всегда, бурно отреагировали на новое фото Соломко и оставили много приятных слов в комментариях: "Умницы и красавицы! Любуюсь вами каждый день!", "Супер! Молодці!", "Умница! Какая смелая девочка!!!", "Лапочки!" и все остальные в таком же духе.

Около 12 тысяч инстаграм-пользователей оценили фото Яны Соломко с ее подросшей дочерью, которая на момент съемки каталась на роликах, при помощи лайков.