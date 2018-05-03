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Яна Соломко показала семейный снимок
18:17 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Певица наконец-то перестала скрывать свою дочь от посторонних глаз.
В последнее время Яна Соломко радует подписчиков в Инстаграме свежими фотографиями, на которых запечатлена она вместе с дочерью Кирой.
Раньше певица не то чтобы фотографиями дочки делиться, но и имя ее в секрете держала.
Подписчицы, как всегда, бурно отреагировали на новое фото Соломко и оставили много приятных слов в комментариях: "Умницы и красавицы! Любуюсь вами каждый день!", "Супер! Молодці!", "Умница! Какая смелая девочка!!!", "Лапочки!" и все остальные в таком же духе.
Около 12 тысяч инстаграм-пользователей оценили фото Яны Соломко с ее подросшей дочерью, которая на момент съемки каталась на роликах, при помощи лайков.
Telegraf.com.ua