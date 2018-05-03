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Анна Седокова рассказала, почему рассталась с отцом своего сына Гектора

Анна Седокова
21:54 Чт, 3 Май 2018 Телеграф
hochu.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: В последнее время в жизни певицы Анны Седоковой очень тяжелый период.

Бывший молодой человек Анны Седоковой Максим Чернявский решил лишить родительских прав. Звезда молчала о ситуации целых 8 месяцев и только теперь откровенно заговорила о переживаниях.

Анна Седокова рассказала, что сейчас она старается быть по максимуму собранной и сильной, ведь ситуация такова, что у нее могут навсегда отобрать дочь Монику — девочка является гражданкой США. При этом артистка осознает, что сама неправильно выбирает мужчин, идет на поводу чувств, хотя всегда предельно искренна и ничего не требует от своих бывших, даже воспитывая детей одной.

"Ты сильная, ты справишься", – эту фразу я слышала миллионы раз. И я сильная, я справлялась. Точно так же ведет себя Максим, отец Моники. И у меня был выбор – судиться с ним из-за этого или нет. Но я ушла, сказала: мне ничего не нужно. Вот говорят: ты выбираешь не тех мужчин. Да, наверное, не тех, потому что травмирована отсутствием веры мужчинам в целом. Потому что нет примера отца перед глазами, достойного отношения к женщине. Вот я и переживаю, что меня предадут, и одновременно безумно хочу защиты. Но какие мужчины те? Как понять это в 20 лет, когда за тобой ухаживает лучший спортсмен страны, говорит, что любит, как понять, что он не тот, если у тебя нет опыта? Ты не знаешь, как правильно. Как понять, когда встречаешь Максима уже более зрелой, осознаешь, как важно отношение мужчины к ребенку от прошлого брака, и он говорит: давай погуляем с Алиной в парке и ставит ее интересы выше собственных? Тогда он именно тот."

И новые отношения Анны Седоковой с бизнесменом Артемом Комаровым, от которых родился сын Гектор, закончились провалом. А ведь пара готовилась к свадьбе!

"Мне никогда не хватало смелости пойти к психологу и поговорить о своих отношениях. Но у меня есть подруга Варда, самая мудрая армянская женщина в мире, я ее очень люблю. Мы познакомились много лет назад в Киеве. Но мы, женщины, даем советы, исходя из нашего сегодняшнего состояния. И они, увы, не всегда помогают. Основываясь на своих прежних болезненных отношениях, я ломаю и крушу следующие, дую на воду, боясь, что все опять будет плохо. Убегаю из-под венца. Прошлым летом у меня должна была состояться свадьба, большая и красивая. С отцом моего сына Гектора. Но в какой-то момент я испугалась. И убежала. Со словами: я сильная, я справлюсь, мне от тебя ничего не нужно. Но ему, к счастью, хватает мудрости не давить на меня, не кричать. Он мудрый, умный, как-то все правильно расставляет. Есть ли шанс все вернуть? Я не знаю, что будет завтра. Изменить можно все, пока живы. Но знаю – я благодарна отношениям и людям, с которыми сводила судьба. И особенно если есть дети. Смотрю на Гектора, улыбаюсь и благодарю небеса, что у меня есть такое счастье."

Поклонники не теряют надежды на то, что в жизни Анны Седоковой все наладится, и рядом с ней появится достойный мужчина.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Личная жизнь Седоковой, Максим Чернявский, Почему Седокова рассталась с отцом Гектора, Седокова.
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