Мы уже давно привыкли к самоуверенным движениям звезд, их зачастую пластмассовым улыбкам и всему тому, что мы имеем удовольствие наблюдать на красной дорожке.

Мы уже давно привыкли к самоуверенным движениям звезд, их зачастую пластмассовым улыбкам и всему тому, что мы имеем удовольствие наблюдать на красной дорожке. С другой стороны, преданные фанаты, благодаря Инстаграму и прочим соцсетям, знают, как выглядят их кумиры в повседневной жизни, когда маски сброшены. Хотя, честные фото в соцсетях, это, пожалуй, оксюморон. В один прекрасный день у фотографа Эндрю Уокера появилась замечательная идея сделать небольшой проект, посвященный знаменитостям, в первую очередь, как обычным людям. То есть запечатлеть, что они не притворяются кем-то, не играют для публики, а просто живут. Особой ценности проекту прибавляет то, что фотограф не указал, какое фото является постановочным, а какое настоящим.