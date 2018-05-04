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Брэд Питт стал ведущим прогноза погоды

Брэд Питт
15:34 Сегодня Телеграф
newsyou.info
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Актер Брэд Питт перевоплотился в ведущего прогноза погоды в одном из комедийных шоу.

Популярный голливудский актер и многодетный отец Брэд Питт снова решил попробовать свои силы в роли ведущего погоды. В рамках шоу Comedy Central актер не только рассказал о погодных условиях, но и обмолвился о будущем.

54-летний актер Брэд Питт снова вернулся на "Джим Джефферис Шоу" и стал ведущим прогноза погоды на радость своим фанатам. Стоит отметить, что ровно год назад Питт уже говорил о погоде на шоу сразу после расставания с Анджелиной Джоли. Теперь актер решил повторить свою роль метеоролога, который опроверг сообщения об изменении климата.

Более того, Питт пошутил , что сейчас солнечный свет есть на западе, на юге, на востоке, а с ним будет еще "жарче". Поклонники оценили актера в роли метеоролога и заявили, что хотят чаще видеть Питта в эфире The Jim Jefferies Show.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, The Jim Jefferies Show, Анджелина Джоли, Брэд Питт, Джим Джефферис Шоу, Питт.
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