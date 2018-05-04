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Стали известны подробности свадьбы Пэрис Хилтон

Пэрис Хилтон и Крис Зилка
15:00 Сегодня Телеграф
newsyou.info
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Крис Зилка может принять католичество ради будущей супруги.

В начале января этого года 32-летний голливудский актер сделал предложение 37-летней Пэрис Хилтон. Роман пары продолжался в течении года, хотя возлюбленные познакомились еще 6 лет назад.

Крис Зилка сделал предложение Пэрис во время горнолыжного отдыха в Аспене. Свое решение звезда сериала "Оставленные" подкрепил кольцом с 20-каратным бриллиантом, которое подарил своей возлюбленной прямо на склоне. Сразу после объявления о помолвке Пэрис поделилась предстоящими планами. Так, по словам звезды нулевых, торжество планируется с грандиозным размахом — свадьба будет праздноваться три раза в разных точках мира: в Америке, Европе и тропических джунглях.

Вчера источник, приближенный к паре, рассказал, что основная церемония будет проходить 11 ноября в калифорнийской церкви Church of the Good Shepherd в Беверли-Хиллз, в которой в 1979 году состоялось венчание родителей Хилтон — Ричарда и Кэти. К слову, их свадьба также состоялась в ноябре. По словам инсайдера, Крис Зилка планирует принять католичество ради своей будущей супруги.

Также 37-летняя голливудская блондинка сообщила, что основное платье будет выполнено в стиле диснеевской принцессы. А дизайн наряда для свадебного ужина сейчас разрабатывается американским дизайнером Джереми Скоттом.

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Новости шоу бизнеса, Беверли Хиллз, Джереми Скотт, Крис Зилка, Пэрис Хилтон, Свадьба Пэрис Хилтон.
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