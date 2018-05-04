Родители Меган Маркл познакомятся с Елизаветой II перед свадьбой дочери

Хотя невеста Меган Маркл решила не приглашать своих сводных братьев и сестер на королевскую свадьбу, из-за чего они до сих пор публично возмущаются, родители экс-актрисы все же приедут в Лондон. Но перед свадебной церемонией Елизавета II с супругом и родители принца Гарри намерены познакомиться с будущими родственниками.

Несмотря на то, что родители Маркл - Томас Маркл и Дориа Редлан, уже 30 лет как в разводе, они все же прибудут за неделю до свадьбы дочери и принца Гарри. Для жениха встреча с отцом Меган тоже будет первой в его жизни.

"В обоих родителей невесты будут важные роли на свадьбе. Утром в день свадьбы мисс Редлан отправится с Меган на машине в Виндзорский замок. Мистер Маркл встретит свою дочь и отведет ее в часовню Святого Георгия в Виндзорском замке. Мисс Маркл очень рада, что ее родители будут рядом во время такого важного и счастливого события", – говорится в сообщении пресс-службы королевской семьи.