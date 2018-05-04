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Родители Меган Маркл познакомятся с Елизаветой II перед свадьбой дочери

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Меган Маркл и принц Гарри
21:13 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Свадьба принца Гарри и Меган Маркл стала прекрасным поводом для знакомства королевы Елизаветы II с родителя

Хотя невеста Меган Маркл решила не приглашать своих сводных братьев и сестер на королевскую свадьбу, из-за чего они до сих пор публично возмущаются, родители экс-актрисы все же приедут в Лондон. Но перед свадебной церемонией Елизавета II с супругом и родители принца Гарри намерены познакомиться с будущими родственниками.

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Несмотря на то, что родители Маркл - Томас Маркл и Дориа Редлан, уже 30 лет как в разводе, они все же прибудут за неделю до свадьбы дочери и принца Гарри. Для жениха встреча с отцом Меган тоже будет первой в его жизни.

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"В обоих родителей невесты будут важные роли на свадьбе. Утром в день свадьбы мисс Редлан отправится с Меган на машине в Виндзорский замок. Мистер Маркл встретит свою дочь и отведет ее в часовню Святого Георгия в Виндзорском замке. Мисс Маркл очень рада, что ее родители будут рядом во время такого важного и счастливого события", – говорится в сообщении пресс-службы королевской семьи.

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Новости шоу бизнеса, Дориа Редлан, Елизавета II, Королевская семья, Меган Маркл, Принц Гарри, Родители Меган Маркл, Свадьба, Томас Маркл.
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