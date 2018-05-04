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В Twitter появился фейк о смерти Аллы Пугачевой
Новости шоу бизнеса: Сообщение о смерти известной российской певицы Аллы Пугачевой появилось в социальной сети Twitter. На самом деле эта информация оказалась ложной.
Так, пользователь соцсети под ником "Романа" написал, что Пугачева умерла 4 мая, а также опубликовал ссылку на какой-то блог.
Если перейти по ссылке, то можно прочитать, что певица "умерла" в Москве, а предварительной причиной "смерти" стала закупорка сердечной артерии, но "многие говорят" о передозировке наркотиков.
На самом деле сообщение о смерти Пугачевой – это обычный фейк. Через 2 часа после публикации ложного сообщения сама певица выложила в Instagram видео со своим четырехлетним сыном Гарри.
А неделю назад она показывала фото с вечеринки.
Как известно, летом 2017 года Пугачева были проблемы со здоровьем – у нее произошел сердечный приступ.
Telegraf.com.ua